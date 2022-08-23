На «Рязанское гостеприимство» съедутся мобильные гастрономические проекты со всей России

Фестиваль пройдет 26 и 27 августа.

В пятницу и субботу, 26 и 27 августа, пройдет фестиваль региональной кухни «Рязанское гостеприимство». Он состоится в рамках Международного форума древних городов и празднования Дня Города в Рязани при поддержке Правительства Рязанской области

В фестивале примет участие команда шеф-поваров проекта «Гастрономическая карта России».

На Лыбедском бульваре (Мюнстерская площадь, у Елки) будет организуют мобильную фуд-зону. Она будет представлена лучшими мобильными проектами региональной уличной еды со всей России — с Юга, из Заполярья и Сибири. Гостей фестиваля ждут 26 августа с 15.00 до 20.00, а 27 августа — с 13.00 до 20.00. В программе: донские курники, баренцевы кармашки с олениной и треской, дирстроганов и варенье из морошки, бурятские буузы, хушууры и другие локальные блюда разных территорий. Рязанские рестораторы смогут представить блюда из меню ресторанов в формате one-hand-food, то есть «помещающихся в одной руке», специально подготовленными для фестиваля: это «ломоть» с разными начинками, биточки «Косопуз», «чибрики» и калинник.

На площадке кулинарных мастер-классов «Гастрономическая карта России» гости попробуют блюда и специалитеты русской кухни от Ассоциации шеф-поваров Рязанского края.

Партнер главного фестиваля лета в Рязани — производство российских фудтраков «Еда на колесах» (Москва).

«Рязанское гостеприимство» — 32-й мобильный фестиваль региональной кухни с участием «Гастрономической карты России». Фестиваль-путешествие стартовал в 2018 году в Сочи в рамках чемпионата мира по футболу, проехал на 11 российских фудтраках «ГАЗель NEXT» до Калининграда, посетил Нижний Новгород, Самару, Казань, доехал до Северного Кавказа, побывал в Сибири, где на горнолыжном курорте Шерегеш состоялся первый сибирский мобильный фестиваль при экстремально низких температурах. С 2019 года каждое лето фестивали арктической кухни проводятся в Териберке, на берегу Северного Ледовитого океана, а фестивали кухни народов России — в разных уголках страны. За четыре года сотни региональных шеф-поваров впервые вышли из своих ресторанов и отелей на улицу и представили свои блюда в формате уличной еды. На гастрономических фестивалях проекта большинство местных жителей и туристов впервые пробуют блюда кухни народов России, региональные продукты и специалитеты, знакомятся с кулинарными традициями региона-организатора.

Расписание гастрономических мастер-классов:

26 августа (пятница)

16:00-17:00 — Рязанский калинник

Дмитрий Кирилин, основатель кафе «Графин», и Наталья Васильева, шеф-кондитер Кафе «Графин», Рязанская область

17:00—18:00 — Сырники с облепиховой сгущенкой и брусничным взваром

Победители кулинарного конкурса РДШ Владимир Кравцов, шеф-повар школы 360; Савелий Васильков, ученик 5 класса, Школа 360

18:00-20:00 — Урожай-2022 и русский разносол: мочение, соление, квашение

Маринованные грибы из рязанских лесов, малосоленые огурцы и помидоры нового урожая, Елена Кудряшова, управляющий Бутик-Отеля «Боровница» и шеф-повар Ресторана «Боровница» Валентина Варламова

Квашеные лимоны, Максим Рыбаков, бренд-шеф ресторана «Ново», Нижний Новгород

27 августа (суббота)

14:00-15:00 — Яблоко печеное с пряничным сырником, мармеладом из черноплодки

Ирина Данилова, бренд-шеф ресторана-сыроврани «Буфетъ» и президент Ассоциации кулинаров Рязанского края

16:00-17:00

Бутерброд с карасем

со свежим огурцом, молодым редисом, копченой сметаной и вяленым желтком — презентация идеи уличной еды для Фестивалей в Рязани.

Вареники из репы

с начинкой из творога с соусом из черной смородины и медовыми сотами

Максим Титов, шеф-повар Гастробара «Есть», Рязань

18:00-19:00 — Русские закуски

Максим Рыбаков, бренд-шеф ресторана «Ново», Нижний Новгород

19:00-20:30

Перлов — особый северный плов из перловки и оленины

Катя Мун, владелица Мобильной Арктической кухни «Вкус Арктики — Френдшеф», Кировск, Мурманская область

Бурятские буузы

Эрдэм Вампилов, повар сети ресторанов бурятской кухни «Орда», Республика Бурятия

Настоящая белевская пастила

Марина Штондина, Белевская пастильная мануфактура

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