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На рязанку, продававшую алкоголь из квартиры, завели уголовное дело
Ей грозят исправительные работы или штраф.

На рязанку, продававшую алкоголь из квартиры, завели уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Полицейские пресекли продажу спиртного из квартиры дома на улице Тимакова. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за преступление.

Позже выяснилось, что рязанка возобновила нелегальную деятельность. Участковые задокументировали незаконный сбыт алкоголя.

На женщину завели уголовное дело по статье 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Ей грозят исправительные работы или штраф.