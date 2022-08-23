На деловой форум в Рязанскую область прибыли представители шестнадцати стран

Во вторник, 23 августа, в Рязани открылся деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Его организовали Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса при поддержке правительство региона. На форум собрались сотни предпринимателей, руководителей предприятий, специалистов по международной торговле и инвестициям.

Приехали гости из-за рубежа — в том числе послы и представители посольств, торгпреды и другие представители иностранных государств.

В Рязани, таким образом, были представлены на дипломатическом уровне Казахстан, Индия, Армения, Китай, Уганда, Узбекистан, Кубы, Никарагуа, Панамы, республики Парагвай, республики Перу, Мексики, Коста-Рики, Доминиканской республики, Гондураса и Аргентины.

Участники обсудили, как развивать экспорт и импорт в новых экономических условиях: под международными санкциями, но при освобождении от некоторых правил и условностей.

Стратегические партнеры — Беларусь и Китай

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов пожелал участникам форума плодотворной работы.

Зампред правительства региона Артем Никитин сообщил о росте внешнеторгового оборота, рассказал про усилия властей представить Рязанскую область в странах Азии и Африки с помощью шоу-румов и бизнес-миссий. Никитин упомянул программу обучения на экспортных предприятиях студентов старших курсов вузов.

Работа форума складывалась из круглых столов, посвященных взаимодействию с разными странами, и общего пленарного заседания. Круглые столы в первый день посвящены взаимодействию с Белоруссией, Китаем, Ираном и Турцией.

О том, что Беларусь входит в первую тройку деловых партнеров Рязанской области на мировой арене, сообщил региональный министр экономического развития Андрей Ворфоломеев. Как лучше работать с белорусскими предприятиями, рассказал глава концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков и его коллеги. Они подчеркнули, что российским производителям с собственными товарами дают 15-процентную преференцию при проведении торгов на поставку товаров и услуг, защищают от недобросовестной конкуренции иностранцев. В Беларуси с недавних пор успешно продаются сварочные аппараты и тонометры внутриглазного давления рязанского производства. На круглом столе, посвященном Китаю, эксперты беседовали с собравшимися в основном с помощью видеосвязи. Учили выбирать банки, минимизировать расходы на аренду. Рязанские предприниматели узнали о существовании в Китае приграничных зон взаимной торговли, через которые до 2019 года ввозилось и вывозилось 80% товаров, о бондовых зонах в Шанхае и Харбине, куда можно ввозить для растаможивания товары и где не запрещено торговать продукцией третьих стран, идущими транзитом через Россию.

Опыт Ирана и огромные рынки Латинской Америки

На пленарном заседании много говорили об особенностях работы в условиях международных санкций. Обсуждали помощь Рязанской области бизнесу, в том числе во взаимоотношениях с иностранными партнерами.

«У нас был случай, когда белорусские друзья организовали выпуск нужной нам продукции на рязанском предприятии, — рассказал зампред регионального правительства Артем Никитин. — Мы заместили нехватку на рынке, производство работало, а белорусским производственникам не пришлось искать средства для инвестиций, их сделали рязанцы».

Глава правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер посвятил свое выступление параллельному импорту — закупкам брендовых товаров без согласия правообладателя. Эта практика сейчас позволяет существовать многим производствам.

Обсуждали опыт Ирана и Кубы, чьи предприятия десятки лет работают в условиях санкций.

Отдельный доклад Татьяны Машковой был посвящен Латинской Америке. Сейчас торговый оборот России с ее странами совсем небольшой, а у Рязанской области почти равен нулю. Но удалось найти общие точки интересов: минеральные удобрения, вино.

В Рязанской области более 530 предприятий занимаются экспортом. Благодаря мерам комплексной поддержки и разнообразным форматам продвижения регионального экспорта по итогам 2021 года он сложился в объеме более $1,5 млрд, что более чем в три раза превышает показатель 2020 года.

Форум продолжится в среду, 24 августа. На второй день предприниматели из разных стран продолжат переговоры, посетят бизнес-площадки, предполагается заключение соглашений о намерениях.