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Активист заявил о пожаре недалеко от деревни в Клепиковском районе
По его словам, речь идет о возгорании в пяти километрах от деревни Култуки.

Активист Андрей Петруцкий заявил о пожаре неподалеку от деревни в Клепиковском районе. Об этом он сообщил в группе рязанского отделения ВООПИиК.

По словам волонтера, пожар разгорается примерно в пяти километрах от деревни Култуки. «На небе черный дым. Если огонь подойдет к деревне, то минерализованная полоса не спасет дома от огня», — заверил Петруцкий. Он подчеркнул, что с утра над населенным пунктом летали самолеты. «Сейчас их нет», — сообщил активист.

Также Петруцкий написал, что деревню Голованово опахивают тяжелыми бульдозерами.

Ранее Андрей Петруцкий сообщал, что огонь подошел к деревне Култуки в воскресенье, 21 августа.