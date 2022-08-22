Жителям многоквартирных домов рассказали о нововведениях к концу года

Так, в России введут полный реестр льготников по оплате ЖКХ, запретят пользоваться лифтами и введут новое правило оплаты за отопление.

Жителям многоквартирных домов рассказали о нововведениях к концу года. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнил, что в России введут полный реестр льготников по оплате ЖКХ — тех, кто имеет право на какие-то субсидии. Их автоматически внесут в реестр, который избавит от необходимости собирать справки.

Также в России запретят пользоваться лифтами, которые не проверил Ростехнадзор. Для его работы ведомство должно официально ввести лифт в эксплуатацию.

Помимо этого, Минстрой планирует принять постановление о правилах начисления оплаты за отопление в многоквартирных домах. Согласно ему, если отопления в каком-то месяце нет — плата не будет зачисляться. Это касается всех регионов, кроме Москвы.