Заммэра столицы сообщил о задаче перед пожарной группой в Рязанской области на ближайшие дни

Он добавил, что задачу нужно выполнить, чтобы не дать возможности дыму и гари прийти на территории Москвы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в Рязанской области в течение ближайших дней планируют погасить 180 гектаров и избавиться от задымления. Об этом передает РИА Новости .

Бирюков отметил, что решения принимаются быстро. Он добавил, что задачу нужно выполнить, чтобы не дать возможности дыму и гари прийти на территории Москвы.

По его словам, территорию разбили на 22 квадрата, к работам привлекли 22 организации.

Напомним, в понедельник, 22 августа, в связи с лесными пожарами в Рязанскую область приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он опубликовал фото облета лесного пожара.