В Шлаковом закрыли наркопритон

Против хозяйки квартиры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»).

В Шлаковом закрыли наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейским стало известно, что 28-летняя рязанка, ранее судимая за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, устроила в своей квартире на улице Пугачева наркопритон.

Она приглашала к себе молодых людей и вместе с ними употребляла синтетические наркотики.

Женщину задержали, деятельность наркопритона пресекли. В квартире нашли предметы, используемые для потребления наркотиков синтетического происхождения.

Против рязанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.