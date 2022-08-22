В Шлаковом закрыли наркопритон
Против хозяйки квартиры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»).
В Шлаковом закрыли наркопритон. Об этом
Полицейским стало известно, что 28-летняя рязанка, ранее судимая за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, устроила в своей квартире на улице Пугачева наркопритон.
Она приглашала к себе молодых людей и вместе с ними употребляла синтетические наркотики.
Женщину задержали, деятельность наркопритона пресекли. В квартире нашли предметы, используемые для потребления наркотиков синтетического происхождения.
Против рязанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.