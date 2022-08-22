В Шацком районе ищут очевидцев смертельного ДТП с участием пешехода
Авария произошла в субботу, 20 августа, около 23:00 на шестом километре трассы «Шацк — Сасово — Касимов».
В Шацком районе ищут очевидцев смертельного ДТП с участием пешехода. Об этом
Авария произошла в субботу, 20 августа, около 23:00. На шестом километре трассы «Шацк — Сасово — Касимов» сбили пешехода. Мужчину доставили в шацкую больницу, где он умер от полученных травм.
Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам дежурной части: +7 (49147) 2-28-67 или 02, с мобильного — 102 (звонок бесплатный).