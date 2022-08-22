В Сараях полицейские остановили пьяного мужчину на «Оке»
Инцидент случился в ночь на понедельник, 22 августа.
В Сараях полицейские остановили пьяного мужчину на «Оке». Об этом в понедельник, 22 августа,
Нарушителя остановили в воскресенье, 21 августа, примерно в 23.50 на улице Ленина районного центра. Полицейские обнаружили у водителя «Оки» характерные признаки алкогольного опьянения. Позже алкотестер показал 0.702 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчину отстранили от управления транспортным средством. В отношении него составили административный протокол. Ему грозит лишение прав на два года и штраф в 30 тысяч рублей.