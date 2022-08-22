В Рязанской области за неделю число заболевших коронавирусом в сутки выросло почти на 150 человек

По сравнению с прошлой неделей число заболевших за сутки выросло на 143 — в прошлый понедельник регистрировали 238 зараженных по региону.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 381 заболевшего коронавирусом. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил сайт стопкоронавирус.рф.

За сутки заболел 381 человек, 125 человек выздоровели, девять госпитализированы. За сутки не зарегистрировали летальных случаев.

По сравнению с прошлой неделей число заболевших за сутки выросло на 143 — в прошлый понедельник регистрировали 238 зараженных по региону.

Всего число заболевших в Рязанской области с начала пандемии достигло 128 447.

В России за сутки выявили 33 тысячи 61 новый случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 19 150 404 человек. За сутки выздоровели 22 281 человек, всего с начала пандемии вылечились 18 306 867 человек. За сутки госпитализировали 1704 человек.

За сутки скончались 57 человек, всего — 383 617.