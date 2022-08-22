В Рязанской области подвели итоги автокросса «Кораблинские зори»

В Рязанской области прошел автокросс «Кораблинские зори». Итоги соревнований в понедельник, 22 августа, опубликовала пресс-служба регионального минспорта.
Старты открытого чемпионата Рязанской области по автомобильному кроссу прошел на трассе «Княжое». Соревнования проходили с 20 по 21 августа и были посвящены памяти президента областной федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Николая Колесника.
Соревнования прошли в шести классах спортивных автомобилей. В них приняли участие 42 пилота из Москвы, Московской и Рязанской областей. Старейшим участником «Кораблинских зорь"-2022 был 87-летний москвич Игорь Борисенко: ветеран в классе «Т4-1"занял шестое место среди восьми участников.
Призерами автокросса стали:
дивизион «Д2-классика»:
- Исаев Дмитрий (Московская область, Бронницы)
- Симка Сергей (Московская область, Бронницы)
- Головастов Сергей (Рязань, «Вираж-Мастер»)
класс «Д2Н»:
- Евсенин Станислав (Рязань)
- Прописнов Максим (Рязань)
- Игумнов Кирилл (Рязанская область, Поляны)
класс «Супер 1600»:
- Черемушкин Сергей (Московская область, Луховицы)
- Синяков Василий (Рязань)
- Хохорев Дмитрий (Рязань)
класс «Т1-2500» (полноприводные автомобили):
- Володин Дмитрий (Рязанская область, Ключ)
- Дроздов Всеволод (Московская область, Бронницы)
- Громаков Дмитрий (Рязанская область, Ключ)
класс «Т4-1» (грузовики «ГАЗель»):
- Григорьев Юрий (Рязань)
- Абрамов Денис (Рязань)
- Коробков Аркадий (Москва)
класс «Т4-3» (грузовики «ЗИЛ-130»):
- Шапошников Тихон (Москва)
- Агафонов Андрей (Рязанская область, Кораблино)
- Ильичёв Александр (Московская область, Шатура).
Командный зачет автокросса:
- Рязанский политех (Евсенин Станислав, Черемушкин Сергей, Степанов Роман) — 121 очко
- «Технолазер» — 117 очков
- ДОСААФ — 96 очков.