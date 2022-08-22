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В Рязанской области подвели итоги автокросса «Кораблинские зори»
Соревнования проходили с 20 по 21 августа и были посвящены памяти президента областной федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Николая Колесника.

В Рязанской области прошел автокросс «Кораблинские зори». Итоги соревнований в понедельник, 22 августа, опубликовала пресс-служба регионального минспорта.

Старты открытого чемпионата Рязанской области по автомобильному кроссу прошел на трассе «Княжое». Соревнования проходили с 20 по 21 августа и были посвящены памяти президента областной федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Николая Колесника.

Соревнования прошли в шести классах спортивных автомобилей. В них приняли участие 42 пилота из Москвы, Московской и Рязанской областей. Старейшим участником «Кораблинских зорь"-2022 был 87-летний москвич Игорь Борисенко: ветеран в классе «Т4-1"занял шестое место среди восьми участников.

Призерами автокросса стали:

дивизион «Д2-классика»:

  1. Исаев Дмитрий (Московская область, Бронницы)
  2. Симка Сергей (Московская область, Бронницы)
  3. Головастов Сергей (Рязань, «Вираж-Мастер»)

класс «Д2Н»:

  1. Евсенин Станислав (Рязань)
  2. Прописнов Максим (Рязань)
  3. Игумнов Кирилл (Рязанская область, Поляны)

класс «Супер 1600»:

  1. Черемушкин Сергей (Московская область, Луховицы)
  2. Синяков Василий (Рязань)
  3. Хохорев Дмитрий (Рязань)

класс «Т1-2500» (полноприводные автомобили):

  1. Володин Дмитрий (Рязанская область, Ключ)
  2. Дроздов Всеволод (Московская область, Бронницы)
  3. Громаков Дмитрий (Рязанская область, Ключ)

класс «Т4-1» (грузовики «ГАЗель»):

  1. Григорьев Юрий (Рязань)
  2. Абрамов Денис (Рязань)
  3. Коробков Аркадий (Москва)

класс «Т4-3» (грузовики «ЗИЛ-130»):

  1. Шапошников Тихон (Москва)
  2. Агафонов Андрей (Рязанская область, Кораблино)
  3. Ильичёв Александр (Московская область, Шатура).

Командный зачет автокросса:

  1. Рязанский политех (Евсенин Станислав, Черемушкин Сергей, Степанов Роман) — 121 очко
  2. «Технолазер» — 117 очков
  3. ДОСААФ — 96 очков.