В Рязанской области на территории лесных пожаров зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

На границе Ольгина содержание диоксида азота превысило предельно допустимую концентрацию в 1,3 раза, а сернистого ангидрида — в 2,8 раз. Повышенное содержание сернистого ангидрида также зафиксировали в Криуше.

В Рязанской области на территории лесных пожаров зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 22 августа.

Специалисты ведомства взяли пробы воздуха в Клепиковском и Рязанском районах для исследования на содержание азота диоксида, формальдегида, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода и мелкодисперстных взвешенных частиц.

Результаты анализа показали, что на границе Ольгина содержание диоксида азота превысило предельно допустимую концентрацию в 1,3 раза, а сернистого ангидрида — в 2,8 раз. В поселке Криуша содержание сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию в 2,4 раза. В Деулине проба воздуха соответствовала гигиеническим нормативам.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что контроль за состоянием воздуха будет проводиться ежедневно до нормализации обстановки.