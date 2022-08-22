В Рязанской области на территории лесных пожаров зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом
Специалисты ведомства взяли пробы воздуха в Клепиковском и Рязанском районах для исследования на содержание азота диоксида, формальдегида, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода и мелкодисперстных взвешенных частиц.
Результаты анализа показали, что на границе Ольгина содержание диоксида азота превысило предельно допустимую концентрацию в 1,3 раза, а сернистого ангидрида — в 2,8 раз. В поселке Криуша содержание сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию в 2,4 раза. В Деулине проба воздуха соответствовала гигиеническим нормативам.
В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что контроль за состоянием воздуха будет проводиться ежедневно до нормализации обстановки.