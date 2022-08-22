В Рязанской области бесплатно вакцинируют животных против бешенства
Жители региона смогут бесплатно вакцинировать животных.
В субботу, 27 августа, в Рязанской области бесплатно вакцинируют животных против бешенства. Об этом
Жители региона смогут бесплатно вакцинировать животных в населенных пунктах:
- Красное болото (поселок Приозерный) — у школы с 10:00 до 10:40;
- поселок Ласковский (у ФАПа) с 11:00 до 11:40;
- поселок Ласковский (около улицы Гагарина, дом № 2) с 11:50 до 12:20;
- Полково (остановка напротив магазина «Лесок№) — с 12:30 до 13:00;
- Полково (пересечение улиц Полевой и улиц Урожайной возле дома № 34) с 13:00 до 13:30;
- Полково (улица Колхозная возле дома № 50) с 13:30 до 14:00.