В Рязани подвели итоги всероссийских соревнований по радиоспорту

В Рязани завершились всероссийские соревнования по радиоспорту. Итоги в понедельник, 22 августа, опубликовала пресс-служба регионального минспорта.
Соревнования проходили с 19 по 21 августа вблизи поселка Солотча в лагере «Сказка». В них приняли участие около 130 участников из десяти регионов России. В рамках всероссийских соревнований также проводилась Всероссийская научно-техническая олимпиада по радиотехническим дисциплинам (спортивная радиопеленгация). В течение трех дней спортсмены соревновались в трех дисциплинах: спринт, 3.5 Мгц классика и 144 Мгц классика.
Рязанские спортсмены показали следующие результаты:
Победителями в дисциплине 144 Мгц стали:
Капуста Алина, группа Ж12 (Тренер
Победителем в дисциплине 3.5 Мгц стала:
Комарова Е А. Ж21 (тренер Андрюнина А. И).
Призерам соревнований стали:
Крюков Вова М14 — второе место (144 Мгц), третье место (3.5 Мгц), второе место (спринт) (тренер
По результатам прошедших соревнований будет сформирована команда для участия в первенстве России, которое состоится в Пензе в конце сентября.