В Рязани подвели итоги всероссийских соревнований по радиоспорту

Соревнования проходили с 19 по 21 августа вблизи поселка Солотча в лагере «Сказка».

В Рязани завершились всероссийские соревнования по радиоспорту. Итоги в понедельник, 22 августа, опубликовала пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования проходили с 19 по 21 августа вблизи поселка Солотча в лагере «Сказка». В них приняли участие около 130 участников из десяти регионов России. В рамках всероссийских соревнований также проводилась Всероссийская научно-техническая олимпиада по радиотехническим дисциплинам (спортивная радиопеленгация). В течение трех дней спортсмены соревновались в трех дисциплинах: спринт, 3.5 Мгц классика и 144 Мгц классика.

Рязанские спортсмены показали следующие результаты:

Победителями в дисциплине 144 Мгц стали:

Капуста Алина, группа Ж12 (Тренер Комарова Е. А. ,);Толстых Андрей, группа М16 (Тренер Андрюнина А. И. .);Мохначева Полина, группа Ж16 (Тренер Андрюнина А. И. .);Коростелева Надежда, группа Ж14 (Тренер Андрюнина А. И. .).

Победителем в дисциплине 3.5 Мгц стала:

Комарова Е А. Ж21 (тренер Андрюнина А. И).

Призерам соревнований стали:

Крюков Вова М14 — второе место (144 Мгц), третье место (3.5 Мгц), второе место (спринт) (тренер Комарова Е. А. .)Бурмистрова Соня Ж14 — третье место (тренер Комарова Е. А. .)Киселев Максим М16 — третье место (тренер Андрюнина А. И. .)Тюрин Дарил М19 — третье место (144 Мгц), 3 место (3.5 Мгц) (тренер Андрюнина А. И. .-Оказин Михаил М16 — 3 место (3.5Мгц) (тренер Андрюнина А. И. .)Россинский Александр (М14) — 2 место (3.5Мгц) (тренер Андрюнина А. И. .)Денисов Тимур М12 — 2 место (3.5Мгц) (тренер Комарова Е. А. .)Коростелева Надя Ж16 — 2 место (3.5Мгц) 2 место (Спринт) (тренер Андрюнина А. И. .)Мохначева Полина Ж16 — 2 место (3.5 Мгц) и 2 место (спринт) (тренер Андрюнина А. И. .0Капуста Алина Ж12 3 место (спринт) (тренер Комарова Е. А. .)Комарова ЕА Ж21 — 3 место (спринт) (тренер Андрюнина А. И. .)Толстых Андрей М16 3 место (спринт) (тренер Андрюнина А. И. .)

По результатам прошедших соревнований будет сформирована команда для участия в первенстве России, которое состоится в Пензе в конце сентября.