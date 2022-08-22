В Рязани на улице Либкнехта остановили пьяного водителя на «Рено»

Выяснилось, что мужчину уже лишили водительских «прав» и дважды привлекали за нетрезвое вождение. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани на улице Либкнехта остановили пьяного водителя на «Рено». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ночью в понедельник, 22 августа, патрульные полицейские на улице Либкнехта заметили Renault, который попытался скрыться в ближайшем дворе. Машину остановили.

У 40-летнего водителя заметили признаки алкогольного опьянения. Также выяснилось, что мужчину уже лишили водительских «прав» и дважды привлекали за нетрезвое вождение.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).