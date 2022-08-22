В Рязани на улице Либкнехта остановили пьяного водителя на «Рено»
Выяснилось, что мужчину уже лишили водительских «прав» и дважды привлекали за нетрезвое вождение. Возбуждено уголовное дело.
В Рязани на улице Либкнехта остановили пьяного водителя на «Рено». Об этом
Ночью в понедельник, 22 августа, патрульные полицейские на улице Либкнехта заметили Renault, который попытался скрыться в ближайшем дворе. Машину остановили.
У 40-летнего водителя заметили признаки алкогольного опьянения. Также выяснилось, что мужчину уже лишили водительских «прав» и дважды привлекали за нетрезвое вождение.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).