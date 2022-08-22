В Путятине установили новую спортивную площадку ГТО. О торжественном открытии площадки для подготовки и приема нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
Монтаж спортивного объекта завершился накануне. Спортплощадка построена в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Глава администрации Путятинского района Валерий Рябков вместе с юными футболистами Кириллом Абабиловым и Кириллом Цебенковым перерезали красную ленту в честь открытия.
Новую площадку открыли на улице Победы в селе Путятино.
В спортивный комплекс входят гимнастические скамьи, уличные тренажеры для различных жимов, пресса и приседаний, эллиптический и велотренажеры, брусья и рукоходы.
Подобные площадки планируют открыть в селах Захарово и Устрань Спасского района. Еще три запланированы к открытию в следующем году в других муниципальных образованиях.