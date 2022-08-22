В Петербурге мужчина с газовым пистолетом напал на третьеклассников

В Санкт-Петербурге мужчина с газовым пистолетом напал на третьеклассников на улице Стасовой. Об этом сообщил Telegram-канал « Mash на Мойке ».

Мать девятилетнего мальчика обратилась в полицию, рассказав, что к ее сыну и двум одноклассникам на детской площадке пристал мужчина. Он попросил детей показать телефоны и содержимое сумок. После отказа он достал пистолет и выстрелил мальчику в лицо.

У пострадавшего ребенка диагностировали химический ожог конъюнктивы. Мужчина после произошедшего ушел в сторону улицы Маршала Тухачевского, его ищут.