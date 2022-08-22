В мэрии отрицают, что рязанке с двумя детьми досталась аварийная квартира

В мэрии отрицают, что 28-летней вдове с двумя детьми досталась квартира с аварийным балконом и протекающей крышей. Об этом стало известно из ответа на запрос РЗН.инфо.

В администрации города напомнили, что рязанке Анне Елисеевой и ее семье выдали квартиру на улице Сельских Строителей взамен дома, который планируют снести.

Поначалу семья отказывалась от переезда в «новую» квартиру. По словам Анны, для жилья там не были созданы необходимые условия. В итоге администрация города судилась с рязанкой и выиграла суд.

«На заседании Анна Елисеева заявляла о неудовлетворительном состоянии отопительных приборов в квартире и истечении срока их эксплуатации. После подписания договора социального найма жилого помещения управлением капитального строительства в квартире была проведена замена приборов отопления», — говорится в ответе на запрос.

В мэрии отметили, что работы в квартире провели 19 июля текущего года. В двух комнатах и на кухне установили стальные приборы отопления, изготовленные в июне 2022 года.

Также в мэрии отреагировали на заявление рязанки об аварийном балконе.

«Балкон в квартире не является аварийным, состояние — от собственника, отделка балкона не была предусмотрена условиями контракта, так как балкон не входит в общую площадь квартиры. Наличие деревянного настила и остекления не может являться признаками аварийности балкона.

Приемка квартиры в рамках Программы осуществлялась комиссией. Квартира имела надлежащее санитарное и техническое состояние, позволяющее нормальную эксплуатацию, была готова для проживания, не содержала недостатки, дефекты, препятствующие ее использованию для проживания», — пояснили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что факты протечек потолка отсутствовали. Однако рязанка присылала РЗН. инфо снимки с разводами на потолке и стенах после ливней.

Тем не менее в администрации города подчеркнули, что оснований для предоставления семье другого муниципального жилого помещения нет.

Ранее 28-летняя вдова с двумя детьми рассказала о переезде в «новую» квартиру. Девушка пожаловалась на балкон в аварийном состоянии и протекающую крышу.

Также мэрия судилась с девушкой из-за дома, в котором жила семья. В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу. Квартира, которую предложили взамен чиновники— в Недостоеве. Чтобы жить там, рязанке придется бросить работу, а детям — садик и кружки.