В Касимовском районе в ДТП пострадал 40-летний водитель «Тойота Ленд Крузер»
Авария произошла в пятницу, 19 августа, в 22:55 на 19 километре трассы «Касимов-Новая Деревня-Елатьма».
В Касимовском районе в ДТП пострадал 40-летний водитель «Тойота Ленд Крузер». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в пятницу, 19 августа, в 22:55 на 19 километре трассы «Касимов-Новая Деревня-Елатьма». В селе Большой Кусмор 40-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и съехал с дороги. Там внедорожник столкнулся с припаркованным Kia Cerato, наехал на дерево и опрокинулся.
В результате ДТП водитель внедорожника получил травмы. Проводится проверка.
Ранее фото с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.