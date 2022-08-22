В Ингушетии ребенка насмерть придавило колесом от грузовика
Ребенок скончался в реанимации от многочисленных травм головы.
В Ингушетии ребенка насмерть придавило колесом от грузовика. Об этом в понедельник, 22 августа,
Трагедия случилась еще 16 августа в городе Назрань. Днем ребенок находился со своими родителями в частном доме. В какой-то момент на него упало колесо от грузовика, прислоненное к стене дома. Ребенок получил травмы головы, от которых скончался в реанимации.
Возбуждено уголовное дело. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили медицинскую судебную экспертизу.