В «Чайной миле» в Рязани приняли участие более 100 человек

Мероприятие состоялось в субботу, 20 августа, в центральном парке культуры и отдыха. В нем приняли участие не только рязанцы, но и гости города.

В «Чайной миле» в Рязани приняли участие более 100 человек. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Мероприятие состоялось в субботу, 20 августа, в центральном парке культуры и отдыха. В нем приняли участие не только рязанцы, но и гости города.

«Чайная миля» проводится уже второй раз в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни».

В программе были разминка от Татьяны Сердюковой из «FIT ELIT», мастер-класс по технике бега от рязанских бегунов члена сборной России по легкой атлетике Александра Именина и Марии Имениной.

Затем участники пробежали 1609 метров по парку под руководством рязанских спортсменов. После чего руководитель «TeaLavka» Сергей Озин провел чайную церемонию, в ходе которой все участники мероприятия попробовали разные сорта китайского чая и узнали о традициях чайной церемонии.

Далее Михаил Ванишев провел мастер-класс по сапсерфингу, где каждый попробовал свои силы, впервые встав на сап.

Мероприятие завершилось лотереей от организаторов и партнеров мероприятия: SUP серфинг Рязань Встань и греби, TeaLavka, МБУК ЦПКиО, IQBoat 62, Клуб любителей бега «Рязань» (КЛБ Рязань), ОРЕХОВЫЙ ЗАБЕГ, RzNRuN.