В ближайших к лесным пожарам рязанских населенных пунктах круглосуточно дежурят медики
В Деулине дежурит вертолет санавиации московской службы медицины катастроф. Также в поселок скоро прибудут еще пять автомобилей скорой помощи.
В ближайших к лесным пожарам рязанских населенных пунктах круглосуточно дежурят медики. Об этом исполняющий обязанности министра здравоохранения Владимир Хоминец
Он отметил, что в Деулине дежурит вертолет санавиации московской службы медицины катастроф. Также в поселок скоро прибудут еще пять автомобилей скорой помощи.
Владимир Хоминец рассказал, что в Ольгине, Голованове, Деулине и Старом Кудоме усилена работа медиков. Там круглосуточно дежурят бригады рязанской станции скорой помощи.