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Умерла заслуженная артистка России Мария Адашевская
Актриса умерла в воскресенье, 21 августа, в возрасте 95 лет.

Умерла заслуженная артистка России Мария Адашевская. Об этом сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.

Актриса умерла в воскресенье, 21 августа, в возрасте 95 лет. Мария Адашевская было одной из старейших актрис театра. Во время Великой отечественной войны она с семьей уехала в эвакуацию в Новосибирск, а после окончания войны вернулась в Ленинград и поступила в театральную школу при БДТ.

Наиболее известные ее роли это Степанида в «Мещанах» (1947), Марджори в спектакле «Снежок» (1949), Смеральдина в «Слуге двух господ» (1953), Глория в «Синьор Марио пишет комедию» (1958), Ануш в «Хануме» (1972), Тетушка Ади в «Кошки-мышки» (1974), Няня Гинес в «Дом, где разбиваются сердца» (2002) и Анна Семеновна Ислаева в «Месяц в деревне» (2009).