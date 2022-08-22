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Рязанский спортсмен завоевал «золото» на XI летней Спартакиаде учащихся по греко-римской борьбе
Финал XI летней Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе проходил с 18 по 21 августа в Ростове-на-Дону.

Рязанский спортсмен завоевал «золото» на XI летней Спартакиаде учащихся по греко-римской борьбе. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Финал XI летней Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе проходил с 18 по 21 августа в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие спортсмены из 51 региона.

Рязанский борец Егор Макаров завоевал золотую медаль в весовой категории 71 кг.