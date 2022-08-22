Рязанские волонтеры помогли потушить очаг возгорания в Клепиковском районе

Врио главы региона Павел Малков поблагодарил их за слаженную работу.

Рязанские волонтеры помогли потушить очаг возгорания возле поселка Лесохим Клепиковского района. Об этом в понедельник, 22 августа, написал врио главы региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 22 августа огонь перешел реку и подобрался к поселку. Волонтеры вместе с пожарными ликвидировали очаг возгорания.

«Отдельные слова признательности — волонтерам. Вместе с ними огнеборцам удалось потушить очаг возгорания возле поселка Лесохим Клепиковского района, где ночью огонь перешел реку. Слаженная работа позволила ликвидировать угрозу населенному пункту», — написал Малков.

Врио главы региона также уточнил, что за ночь ситуация с пожаром не изменилась — общая площадь выросла незначительно.

«По-прежнему два населенных пункта находятся в зоне высокой опасности — Ольгино и Голованово. Проведена эвакуация жителей, сейчас там накапливаются силы, на подступах ведется борьба с огнем», — добавил Малков.