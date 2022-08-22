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Рязанку повторно оштрафовали за заросший сорняками участок
Женщина не оплатила штраф в 20 тысяч рублей, против нее возбудили еще одно административное дело. Суд назначил рязанке еще 70 тысяч рублей штрафа.

Рязанку повторно оштрафовали за заросший сорняками участок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В сентябре 2021 года специалисты ведомства провели проверку и нашли нарушения в содержании сельхозучастка, который принадлежит рязанке.

Территория площадью более 30 гектаров находится в Пронском районе Рязанской области. Она заросла сорняками, кустарниками и деревьями.

Владелицу участка признали виновной по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили ей штраф в 20 тысяч рублей.

Женщина не оплатила штраф в указанные сроки и против нее возбудили еще одно административное дело по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Суд назначил рязанке штраф в размере 40 тысяч рублей.