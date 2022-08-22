Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
29°
Втр, 23
32°
Срд, 24
32°
ЦБ USD 59.13 -0.83 20/08
ЦБ EUR 59.39 -1.51 20/08
Нал. USD 62.15 / 61.81 22/08 15:00
Нал. EUR 63.53 / 61.69 22/08 15:00
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
4 036
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
4 390
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
42 909
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
16 152
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанцы завоевали «бронзу» на всероссийской спартакиаде в Москве
В Москве с 20 по 23 августа проводится I всероссийская спартакиада между субъектами России по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 году по виду спорта «гребля на байдарках и каноэ».

Рязанцы завоевали «бронзу» на всероссийской спартакиаде в Москве. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В Москве с 20 по 23 августа проводится I всероссийская спартакиада между субъектами России по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 году по виду спорта «гребля на байдарках и каноэ».

В них приняли участие и рязанские спортсмены. Так, бронзовую награду соревнований в С-1 на олимпийской дистанции 1000 метров завоевал мастер спорта России, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП» Захар Петров.

Также на соревнованиях рязанец Сергей Немов занял восьмое место в С-1 на 1000 метров, а спортсменка Анастасия Долгова заняла шестое место в К-1 на 500 метров.