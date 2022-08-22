Рязанцы завоевали «бронзу» на всероссийской спартакиаде в Москве

В Москве с 20 по 23 августа проводится I всероссийская спартакиада между субъектами России по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 году по виду спорта «гребля на байдарках и каноэ».

Рязанцы завоевали «бронзу» на всероссийской спартакиаде в Москве. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В Москве с 20 по 23 августа проводится I всероссийская спартакиада между субъектами России по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 году по виду спорта «гребля на байдарках и каноэ».

В них приняли участие и рязанские спортсмены. Так, бронзовую награду соревнований в С-1 на олимпийской дистанции 1000 метров завоевал мастер спорта России, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП» Захар Петров.

Также на соревнованиях рязанец Сергей Немов занял восьмое место в С-1 на 1000 метров, а спортсменка Анастасия Долгова заняла шестое место в К-1 на 500 метров.