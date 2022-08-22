Рязанцы опубликовали фото последствий лесного пожара у поселка Деулино
Кадры опубликовали в социальных сетях.
В сети появились фото последствий лесного пожара в окрестностях поселка Деулино. Кадры в воскресенье, 22 августа,
«Помните: приходите в лес — никаких костров. Сейчас особенно! Бычки тушить в заготовленной пепельнице и увозить с собой. И никакого мусора! Хоть и уверяют, что этот пожар возник из-за молнии, но 80% лесных пожаров возникают по вине людей», — говорится в подписи к публикации.
На кадрах виден погибший лисенок и пылающие деревья.