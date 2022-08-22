Рязанцев приглашают на показ премьерного спектакля «Сон в летнюю ночь»

В Рязанском театре кукол состоится показ премьерного спектакля «Сон в летнюю ночь». Картину по мотивам пьесы Уильяма Шекспира зрители увидят 30 и 31 августа.
«В комедии несколько уровней. Есть мир людей, а есть мир „волшебного народа“, который владеет секретами магии и природы. А что такое любовь, если не стихия? Когда наступает самая короткая ночь года, в середине лета, границы между миром людей и миром магии исчезают и наши герои встречаются в зачарованном лесу. Современники Шекспира и сам поэт верили, что это место абсолютно реально, времени там не существует, а вечный праздник не прекращается. Раз так, там и сейчас звучит музыка, царит юность и радость… И это наверняка самый „модный бит“, ведь эльфы так любопытны и обожают все новое», — рассказали в пресс-службе рязанского театра кукол.
Над спектаклем работают режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда, хореограф Алексей Ищук, художники Анна Репина и Лариса Микина-Прободяк.
Фоторепортаж с репетиций от пресс-службы рязанского театра кукол