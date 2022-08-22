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После пожара в Рыбновском районе пожилая пара осталась без дома

После пожара в селе Волынь Истобниковского сельского поселения Рыбновского района без крова осталась пожилая пара. Об этом пишет ИД «Пресса».

Сообщение о пожаре поступило 21 августа в 14:57 в диспетчерскую службу Рыбновского района.

Возгорание пытались потушить до приезда пожарных соседи и жители деревни Марково. Пожарные локализовали пожар и ликвидировали открытый огонь через несколько минут.

Деревянный дом, обшитый сайдингом, спасти не удалось. Огонь почти полностью уничтожил здание.

Очевидец рассказала, что огонь моментально перекинулся на жилой дом после возгорания сарая.

84-летний хозяин и его 86-летняя жена в это время находились дома, они успели выбежать, но захватили только документы. Все вещи сгорели.

На пожар выезжали шесть человек личного состава и три единицы техники. Причины пожара и ущерб устанавливаются.