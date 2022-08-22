Под Рязанью засняли колонну пожарной техники
Уточняется, что технику засняли в селе Ласково и поселке Ласковском.
Под Рязанью засняли колонну пожарной техники. Кадры в понедельник, 22 августа, опубликовали в Telegram-канале RZN_life.
Уточняется, что технику засняли в селе Ласково и поселке Ласковском. На кадрах видны пожарные автомобили, выстроенные в колонну.
«Ласково и поселок Ласковский. Ждут команду», — говорится в подписи к видео.
Ранее появилось видео, как колонна пожарной техники утром направляется в сторону Рязани.