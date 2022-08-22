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Опубликовано видео из машины сотрудников МЧС, которые работают на тушении лесного пожара под Рязанью
Из-за лесных пожаров в регионе решили ввести режим ЧС.

Опубликовано видео из машины сотрудников МЧС, которые работают на тушении лесного пожара под Рязанью. Ролик появился в группе «Рязань Online» «ВКонтакте».

«Самая жесть глазами из кабины машины МЧС на пожарах в Клепиках. Ребята рискуют своими жизнями, чтобы спасти наши», — говорится в подписи к видео.

Напомним, из-за лесных пожаров в регионе решили ввести режим ЧС.