Начались съемки сериала о жертвах скопинского маньяка

Название сериала — «Несломленная», режиссером стал Сарик Андреасян.

Начались съемки сериала о жертвах скопинского маньяка. Об этом пишет сайт «Киноафиша.ру».

Сообщается, что основой сериала станет книга «Исповедь узницы подземелья» одной из пострадавших Екатерины Мартыновой. Название сериала — «Несломленная», режиссером стал Сарик Андреасян. Роли пленниц исполнят актрисы Татьяна Сабинова и Екатерина Чаннова.

Ранее одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова рассказала, что мечтала об экранизации своей книги, но в картине сниматься не планирует.

Напомним, Виктор Мохов, получивший прозвище «скопинский маньяк» на протяжении почти четырех лет держал в подвале своего гаража двух девушек, которые попали туда в несовершеннолетнем возрасте. В 2004 году их удалось освободить.

Его осудили на 16 лет, в марте 2021 года он вышел на свободу.