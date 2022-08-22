Мэрия опубликовала список свободных мест в рязанских детсадах

Информацию разместили на сайте горадминистрации.

Мэрия опубликовала список свободных мест в рязанских детсадах. Информацию разместили на сайте горадминистрации в понедельник, 22 августа.

На 2022/2023 учебный год в детских садах зарегистрированы следующие свободные места:

Для детей раннего возраста:

возрастная категория от 1 до 2 лет (дети, рожденные с 02.09.2020 по 01.09.2021) — ДОУ №№ 13, 28, 76, 89, 158 (Московский район),

по 01.09.2021) — ДОУ №№ 13, 28, 76, 89, 158 (Московский район), возрастная категория от 1,5 до 2 лет (дети, рожденные с 02.09.2020 по 01.03.2021) — ДОУ № 116 (Железнодорожный район), ДОУ №№ 16, 104, 135, 137, 148 (Московский район).

В детских садах №№ 12, 111 имеются свободные места в группах оздоровительной направленности (для детей в возрасте от 1 до 3 лет).

Для детей в возрасте с 2 до 3 лет (рожденных с 02.09.2019 по 01.09.2020):

Железнодорожный район — ДОУ №№ 73, 80, 81, 87, 99, 116, 136, 143, 145;

Московский район — ДОУ №№ 13, 23, 28, 76, 89, 104, 107, 120 (группа для детей с нарушением зрения), 135, 146, 148, 153, 154, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№ 25, 69 (крат.), 105, 121, 125, 130, 138, 150.

В детских садах Советского района свободных мест нет.

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет (рожденных с 02.09.2018 по 01.09.2019):

Железнодорожный район — ДОУ №№ 29, 30, 43, 75, 80, 81, 84, 85, 87, 99, 102, 109, 116, 143, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — ДОУ №№ 3, 9, 14, 31, 35, 79, 89, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 115,120 (группа для детей с нарушением зрения), 126, 134, 146, 148, 151, 153, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№ 4, 25, 69, 78, 117, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 147, 150, 152, 157;

Советский район — ДОУ №№ 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 55, 60, 66, 91, 96, 141, школа 29.

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет (рожденных с 02.09.2017 по 01.09.2018):

Железнодорожный район — ДОУ №№ 43, 48, 73, 80, 81, 99, 116, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — ДОУ №№ 14, 16, 23, 31, 79, 89, 103, 107, 108, 120 (группа для детей с нарушением зрения), 126, 137, 148, 153, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№ 4, 69, 105, 112, 117, 121, 125, 140, 142, 147, 150;

Советский район — ДОУ № 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 20, 91, 133.

Для детей в возрасте от 5 до 6 лет (рожденных с 02.09.2016 по 01.09.2017):

Железнодорожный район — ДОУ №№ 30, 43, 136, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — ДОУ №№ 23, 101, 103, 107, 108, 120 (группа для детей с нарушением зрения), 148, 154, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№ 105, 121, 125, 131, 150, 152;

Советский район — ДОУ № 133.

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет (рожденных с 02.09.2015 по 01.09.2016):