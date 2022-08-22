МЧС: в лесах Касимовского района на три дня сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Так, чрезвычайная пожарная опасность сохранится с 23 по 25 августа.
В лесах Касимовского района сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Об этом в понедельник, 22 августа, предупредила пресс-служба регионального управления МЧС.
Так, чрезвычайная пожарная опасность сохранится с 23 по 25 августа.
Рязанцев попросили воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки и не позволять детям играть с огнем.