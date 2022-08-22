МЧС опубликовало фото из эвакуированной деревни Ольгино
Ранее стало известно, что местных жителей оттуда эвакуировали.
Появились фото из эвакуированной деревни. Кадры в понедельник, 22 августа, опубликовала пресс-служба регионального МЧС.
Уточняется, что кадры с пожарными сняты в деревне Ольгино, с вертолетом — в Деулино.
Ранее стало известно, что в поселке Деулино отменили частичную эвакуацию жителей. Пожарным удалось ликвидировать огонь, подбирающийся к населенному пункту. Теперь пожарные отстаивают деревню Ольгино. Жителей эвакуировали.