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МЧС опубликовало фото из эвакуированной деревни Ольгино
Ранее стало известно, что местных жителей оттуда эвакуировали.

Появились фото из эвакуированной деревни. Кадры в понедельник, 22 августа, опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Уточняется, что кадры с пожарными сняты в деревне Ольгино, с вертолетом — в Деулино.

Ранее стало известно, что в поселке Деулино отменили частичную эвакуацию жителей. Пожарным удалось ликвидировать огонь, подбирающийся к населенному пункту. Теперь пожарные отстаивают деревню Ольгино. Жителей эвакуировали.