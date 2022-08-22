Мать погибшего водителя в Шиловском районе рассказала свою версию аварии

Собеседница отметила, что общалась со следователем. По ее словам, отрабатывается только одна версия произошедшего.

В редакцию РЗН. инфо обратилась мать погибшего водителя в ДТП в Шиловском районе. Женщина подчеркнула, что считает «ошибочными» предварительные данные озвученные ГИБДД. Она рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, превышение скорости автомобиля сына не было зафиксировано, как и выезд на встречную полосу."Судя по фото, у «джипа» след торможения с правой стороны в левую и заканчивается у двойной сплошной. С нашей стороны у легкового автомобиля Volkswagen Golf, за рулем которого был сын, след волочения в сторону обочины. По нашей версии, водитель «джипа» не справился с управлением — вылетел на «встречку» и в тот момент произошел удар. От удара машина и перевернулась. Легковой автомобиль от удара сменил траекторию и уехал на свою обочину", — сообщила женщина. Собеседница отметила, что общалась со следователем. По ее словам, отрабатывается только одна версия произошедшего."Мой сын гражданин Казахстана. Машина тоже с казахскими номерами. Его приняли за гастарбайтера, тем самым решили списать все на покойника" — заявила она. Напомним, что авария произошла в четверг, 4 августа, в 09:10 на 279 километре трассы М5 «Урал». По предварительным данным ГИБДД, Volkswagen Golf, превысил скорость, водитель не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi Pajero. Водитель Volkswagen от полученных травм погиб на месте ДТП. Три пассажира Mitsubishi получили травмы.

Родственники пострадавших ищут очевидцев аварии.