Малков опубликовал видео из временного пункта размещения эвакуированных жителей Голованова
Врио губернатора Павел Малков опубликовал видео из временного пункта размещения в Туме, где находятся жители Голованова, эвакуированные из-за лесного пожара под Рязанью. Ролик он разместил на своих страницах в соцсетях.
«Ситуация сложная, но есть уверенность, что скоро с пламенем справимся! Буду держать вас в курсе», — сообщил врио главы региона.
Он отметил, что сохраняется неблагоприятная погода, из-за чего в регионе введен режим ЧС.