Активисты рассказали о черном дыме в виде гриба около деревни Култуки
О том, что огонь подошел вплотную к деревне сообщалось в воскресенье, 21 августа.
Активисты рассказали о черном дыме в виде гриба около деревни Култуки Клепиковского района. Информацию
О том, что огонь подошел вплотную к деревне сообщалось в воскресенье, 21 августа.
«Вчерашняя „паника“ жителей и наш пост об этом были оправданы. На горизонте появился черный дым в виде гриба. Пожарных в деревне не было. После вмешательства губернатора прилетели самолеты и загасили пламя. Черный дым исчез», — говорится в сообщении.
Также активисты сообщили, что теперь в Култуках дежурит пожарная машина.