35-летней рязанке требуется помощь после сложных операций на головном мозге

С 15 августа Валентина Дымкова находится в клинике «Три сестры» в Москве. Впереди ждет долгая реабилитация, где она заново будет учиться говорить, подниматься, ходить и восстанавливать простейшие социальные навыки. Общая сумма к сбору составляет 4 млн 95 тысяч рублей.

Родственники рязанки Валентины Дымковой попросили помощи в сборе средств на реабилитацию. Женщина перенесла шесть операций на головном мозге.

В начале 2022 года Валентина начала жаловаться на головные боли, повышенную тревожность, плохую память и дрожание рук. 23 февраля женщина упала в обморок, когда занималась домашними делами. После этого начались обследования, в которых поставили диагноз — опухоль мозга.

«14 апреля в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Бурденко прошла операция, после которой, все должно было быть хорошо, но начались осложнения. В общей сложности Валя перенесла шесть операций. До 4 июля находилась в реанимации. На момент выписки из Бурденко, состояние оценивалось, как вегетативное», — рассказали волонтеры.

С 15 августа Валентина находится в клинике «Три сестры» в Москве. Впереди ждет долгая реабилитация, где она заново будет учиться говорить, подниматься, ходить и восстанавливать простейшие социальные навыки.

Реабилитация состоит из шести циклов — это 126 дней плотной работы со специалистами. На данный момент, по словам волонтеров, Валентина проходит уже восьмой день реабилитации.

«В настоящий момент Валя находится в стабильном состоянии. Врачи отмечают положительную динамику. Ее будни состоят из физической терапии, эрготерапии, медицинского массажа и занятий с логопедом. Расписание плотное и главное дает результат», — написали в соцсетях.

Общая сумма к сбору составляет 4 млн 95 тысяч рублей. Родственники и друзья помогают Валентине, но сумма для них неподъемная. По данным на 21 августа собрано 518 тысяч 328 рублей.