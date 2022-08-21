В возрасте 100 лет умер народный артист России Николай Лебедев

Актер проработал 70 лет в театре Моссовета и сыграл более 70 разных ролей, а также снимался в кино.

В возрасте 100 лет умер народный артист России Николай Лебедев. Об этом сообщили на странице театра Моссовета «ВКонтакте» в воскресенье, 21 августа.

Николай Лебедев родился в 1921 году. Он прошел Великую отечественную войну, в после поступил в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе.

Актер проработал 70 лет в театре Моссовета и сыграл более 70 разных ролей.

Николай Лебедев снимался в кино. Наиболее известны его роли в таких фильмах как «Нормандия-Неман», «Ровесник века», «Евдокия», «Синяя тетрадь», «Тишина», «Освобождение», «Выбор цели», «Вечный Зов», «Экипаж» и другие.