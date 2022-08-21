Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
27°
Пнд, 22
30°
Втр, 23
32°
ЦБ USD 59.13 -0.83 20/08
ЦБ EUR 59.39 -1.51 20/08
Нал. USD 62.05 / 65.2 19/08 15:30
Нал. EUR 62.05 / 65.2 19/08 15:30
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
3 624
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
3 978
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
42 240
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
15 746
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В возрасте 100 лет умер народный артист России Николай Лебедев
Актер проработал 70 лет в театре Моссовета и сыграл более 70 разных ролей, а также снимался в кино.

В возрасте 100 лет умер народный артист России Николай Лебедев. Об этом сообщили на странице театра Моссовета «ВКонтакте» в воскресенье, 21 августа.

Николай Лебедев родился в 1921 году. Он прошел Великую отечественную войну, в после поступил в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе.

Актер проработал 70 лет в театре Моссовета и сыграл более 70 разных ролей.

Николай Лебедев снимался в кино. Наиболее известны его роли в таких фильмах как «Нормандия-Неман», «Ровесник века», «Евдокия», «Синяя тетрадь», «Тишина», «Освобождение», «Выбор цели», «Вечный Зов», «Экипаж» и другие.