В Рязанской области за сутки выявили 385 случаев коронавируса
Данные на 21 августа привел федеральный оперштаб.
В Рязанской области за сутки выявили 385 случаев коронавируса. Данные на воскресенье, 21 августа, привел федеральный оперштаб.
Всего в регионе обнаружили 128 066 случаев COVID-19. В области выздоровели за сутки 121 пациент. Число вылечившихся достигло 121 444. За день госпитализировали десять человек.
За сутки в России выявили 39 669 случаев коронавируса. Всего за период пандемии зафиксировали 19 117 343 случая COVID-19. Умерли за сутки 64 человек. Всего жертвами коронавируса стали 383 560 россиян. Выздоровели за день 22 236, всего — 18 284 586.