В Рязанской области 22 августа ожидается жара до +32 градусов
В регионе ожидается переменная облачность, осадков не ожидается.
В Рязанской области 22 августа ожидается жара до +32 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.
В понедельник, 22 августа, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура по области ночью составит +12,+17 градусов, днем столбик термометра покажется +27,+32.