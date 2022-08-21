В Рязани осудят мужчину, зарезавшего любовника бывшей сожительницы

Мужчина не признал свою вину. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») и части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В Рязани осудят мужчину, зарезавшего любовника бывшей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2022 года. 34-летний рязанец в состоянии алкогольного опьянения ночью пришел в квартиру к бывшей сожительнице. Он выбил дверь ногой, зашел в дом и ударил кухонным ножом в грудь 29-летнего мужчину, который проснулся и лежал на диване. Убийство произошло на глазах у женщины.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но вскоре его задержали и заключили под стражу.

Мужчина не признал свою вину. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») и части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Рязанцу грозит до 15 лет тюрьмы.

Материалы уголовного дела направили в суд.