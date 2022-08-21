В Подмосковье мужчина и его восьмимесячная дочь погибли, выпав из окна

Трагедия произошла в Балашихе.

В Подмосковье мужчина и его восьмимесячная дочь погибли, выпав из окна. Об этом сообщил в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Тела под окнами жилого дома на улице Центральной в Балашихе нашли в пятницу, 19 августа. На трупах мужчины 1990 года рождения и его дочери 2021 года рождения выявили «травмы, характерные при падении с высоты».

Прокуратура установит причины и обстоятельства трагедии, а также даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних. По факту случившегося следком возбудил уголовное дело об убийстве ребенка.