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В МЧС рассказали о тушении лесного пожара около Деулина
По словам первого замначальника главного управления пожарной охраны Олега Гребенюка, эвакуация была превентивной мерой.

Первый заместитель начальника главного управления пожарной охраны Олег Гребенюк рассказал о том, что пожарным удалось сбить верховой пожар, который шел в сторону Деулина.

«В очередной раз ситуация осложнилась. Рядом с населенным пунктом Деулино пришлось сконцентрировать авиацию. Она отработала эффективно, потребовалось перераспределять технику. Для превентивного реагирования мы объявляли эвакуацию, к счастью, она не потребовалась. При этом, обстановка в любой момент может осложниться», — сказал Гребенюк.

Также в МЧС сообщили, что работу осложняет жаркая погода и сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено.

«На месте работают сводные отряды из Москвы, Тульской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей. Из московского региона на тушении пожаров работают шесть вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники, в том числе тяжелые бульдозеры», — сообщили в ведомстве.