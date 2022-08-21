В Красноярском крае при столкновении двух легковушек погиб мужчина
Авария произошла в субботу, 20 августа, на трассе «Мотыгино-Широкий Лог».
В Красноярском крае при столкновении двух легковушек погиб мужчина. Об этом со ссылкой на краевую ГИБДД сообщило издание «
Авария произошла в субботу, 20 августа, на 113 километре трассы «Мотыгино-Широкий Лог».
По предварительной информации, водитель Lada Priora выехал на «встречку», где и столкнулся с Hyundai Tucson.
В результате аварии погиб 32-летний водитель «Лады». Трое пассажиров Hyundai (среди них двухлетний ребенок) госпитализированы.