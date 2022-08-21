В Чучковском районе безработные украли у местной жительницы садовый инвентарь
Против мужчин возбудили уголовное дело по пункту б части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).
В Чучковском районе безработные украли у местной жительницы садовый инвентарь. Об этом
Инцидент произошел в марте 2022 года в поселке Авангард. 46-летний чучковец и 38-летний местный житель украли из сарая садовый инвентарь. Сумма ущерба составила более тысячи рублей.
Против мужчин возбудили уголовное дело по пункту б части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчины находятся под подпиской о невыезде, им предъявлено обвинение.
В настоящее время следователи ждут заключения судебно-психиатрической экспертизы на одного из подозреваемых.