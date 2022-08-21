Собянин рассказал о спасении рязанской деревни от огня
По его словам, в субботу, 20 августа, московские спасатели смогли остановить пламя буквально в километре от Ольгино.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о спасении рязанской деревни от огня. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, в субботу, 20 августа, московские спасатели смогли остановить пламя буквально в километре от Ольгино. Деревня находится в Клепиковском районе.
Собянин напомним, что из Москвы в Рязанской области помогают бороться с пожаром шесть вертолетов, более 400 человек и 120 единиц техники. «Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук», — заявил мэр города.