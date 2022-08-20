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Врио губернатора Павел Малков встретился с жителями поселка Голованово
По словам политика, недалеко от населенного пункта находится эпицентр лесного пожара.

Врио губернатора Павел Малков встретился с жителями поселка Голованово. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам политика, недалеко от населенного пункта находится эпицентр лесного пожара.

С представителями Тумского лесничества и регионального управления МЧС Малков осмотрел пункт временной дислокации личного состава. Также он оценил обстановку на месте. Чиновник назвал ситуацию «непростой». «Пламя находится в 4-6 км от населенного пункта. Здесь сосредоточено огромное количество техники и пожарных из Рязанской области и других регионов. Активно работает авиация. Самое главное — удается сдерживать огонь и не подпускать его к поселку на опасное расстояние», — заявил Малков.

С главой райадминистрации Денисом Ефановым глава региона обсудил вопросы жизнеобеспечения поселка, а также план действий на случай возможной эвакуации людей. Для жителей подготовили места для размещения и дежурные автобусы.

На встрече посельчане пожаловались Малкову на состояние подъездной дороги. «Юридически ее не существует, поэтому невозможно использовать бюджетные средства на ремонт. Будем решать этот вопрос: с оформлением, строительством и последующим обслуживанием дороги. Дал соответствующие поручения», — заверил врио губернатора.

По его словам, в регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности, но обстановка находится под контролем.